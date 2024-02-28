الحرية المصري: مشاركة الرئيس في احتفالية "قادرون باختلاف" تأكيد على وضع ذوي الهمم

ثمن د.عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في النسخة الخامسة باحتفالية قادرون باختلاف، مشيرا إلى أن الرئيس يثبت يوما بعد يوم أنه أب لكل المصريين، ويبعث برسالة إنسانية عظيمة في مثل هذا اليوم من كل عام، تأكيدا على أن ذوي الهمم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، والقيادة السياسية حريصة على تخصيص يوم لهم ليعبروا فيه عن أحلامهم وطاقاتهم وقدراتهم، التي تعتز بها الدولة المصرية وتفخر بهم دوما.

وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف" تعكس اهتمام الدولة بدمج ذوي الهمم في المجتمع والعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تقف حائلا أمام تحقيق مشاركتهم ودمجهم مع ذويهم الاصحاء داخل المجتمع، والتأكيد أيضا على أن قادرون باختلاف أصبحوا أولوية كبرى على أجندة القيادة السياسية والعمل على توفير مظلة رعاية ودعم ومساندة لتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم.

ولفت عبد الهادي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسالة جبر الخواطر لكثير من الأسر التي لديها أبناء من ذوي الهمم، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية بمثابة تكريم لهم ولأبنائهم على ما يتحملونه لرعاية أبنائهم واعطائهم الاهتمام والدعم ليكونوا اليوم مصدر فخر للمجتمع المصري.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالحرية المصري، أن تطرق الرئيس خلال الاحتفالية للحديث بشأن صفقة رأس الحكمة، تأكيد على شفافية الحديث والرغبة في مشاركة المواطن في كل ما يدور داخل الدولة المصرية ليكون على دراية بكافة التحديات والخطوات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.