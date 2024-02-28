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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنارة منطقة الملفات الخطرة ومدخل قرية غرندل في أبوزنيمة

إنارة ملفات ابو زنيمة
إنارة ملفات ابو زنيمة

قال اللواء نادر علام، رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، إنه جار تطوير البنية التحتية للمدينة بشكل عام، والقطاع الكهربائي بشكل خاص، بالتنسيق بين الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي التي توفر حفارات خلال أعمال الإحلال والتجديد.


وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم الأربعاء، أنه جرى تركيب كشك كهرباء ومحول جديد بطاقة 1 ميجا، لتغذية قرية غرندل التابعة للمدينة بالكامل، وإنارة مدخل القرية بطول 2 كيلو متر، وربطها أعمدة مدخل القرية بالطريق الساحلي المقابل لها، خاصة بعد تهالك أعمدة الإنارة بالطريق نتيجة عوامل التعرية، والسيول التي تعرضت لها المنطقة خلال عام 2020، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتوصيل التيار الكهربائي إلى المناطق المحرومة، وإجراء صيانة وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة القديمة.


وأشار إلى أنه جرى إنارة منطقة الملفات الخطرة الواقعة في نطاق الطريق الساحلي التابع للمدينة اتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي، مشيرًا إلى أنه جرى رصف الطريق الرابط بين الطريق الساحلي والطريق الجديد بطول 9 كيلو متر، وعرض 9 أمتار، مع أعمال حماية خرسانية ضد السيول على جانبي الطريق، بهدف ربط المدينة بهذه الطرق الدولية.


ولفت إلى أن أعمال النظافة تجري يوميًا في كافة أحياء المدينة بالتناوب، ونقل المخلفات  إلى مقلب القمامة الخاص بالمدينة، بالتوازي مع أعمال التجميل بقطاع التقسيم السياحي وتجميل وتسوية الأرض بالجزيرة الوسطى بقطاع الحي الثان، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل بالطريق الساحلي بمنطقة المطلة.

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جنوب سيناء إنارة الطرق ابو زنيمة نادر علام ملفات الطرق

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