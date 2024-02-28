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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل إنشاء أكبر بحيرة صناعية برأس الحكمة

صدى البلد

أعلنت مدار العقارية  عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة عالمية متخصصة في إنشاء البحيرات الصناعية من أجل تطوير بحيرة كريستالية على مساحة 45 فدانًا في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

 وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مستوى الفخامة في المنطقة لتوفير تجربة استثنائية للمقيمين من خلال إضافة إطلالة مميزة على هذه البحيرة الكريستالية. 

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال المهندس/ أحمد إهاب، الرئيس التنفيذي "تمثل شراكتنا خطوة محورية لتحقيق رؤيتنا بالوصول لأعلى مستويات الفخامة  في الساحل الشمالي. 

وتشتهر كريستال لاجونز العالمية التى سوف تنفذ  المشروع  بحلولها المبتكرة في القطاع العقاري اعتمادًا على التكنولوجيا الخاصة بها والحاصلة على براءة اختراع في إقامة البحيرات الصناعية وتقديم تجربة مياه كريستالية نقية من خلال مزج المياه المالحة والعذبة لخلق بيئة مثالية للسباحة.

 علاوةً على ذلك، ستتم مراقبة جودة المياه وصيانة البحيرة باستمرار، بما يعكس التزام  الشركة بالاستدامة .

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