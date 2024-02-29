نقيب الفلاحين: بعض المنتجات ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الأيام المقبلة|فيديو

أكد نقيب الفلاحين صدام أبو حسين أن أسعار السلع في الأسابيع الماضية كانت وهمية، وتمكنت الحكومة من تنفيذ ضربة كبيرة للمحتكرين والمستغلين، بعد إنخفاض سعر الدولار مما سبب خسارة كبيرة لهم .

نقيب الفلاحين:السوق سيشهد إنخفاض أسعار السلع

وأوضح أبو حسين في على قناة etc أن السوق سيشهد إنخفاض أسعار سلع كثيرة أهمها تراجع سعر الذرة إلى ١٢ ألف جنية وسعر العلف وفول الصويا والكراوية والسمسم والقمح مما أثر على تراجع اسعار بعض سلع مثل المواشي والدواجن والبصل.



ونصح صدام أبو حسين نقيب الفلاحين المواطنين بشراء مايحتاجوه فقط و أن اليوم أغلى من بكرة وأن الأسعار في تراجع وستظل كذلك حتى قبل رمضان وأن التخزين سيرفع أسعار السلع.