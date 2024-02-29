إصابة 3 أشخاص سقط عليهم ديكور مسرح بالدقهلية

اصيب ثلاثه اشخاص بجروح خطيرة وذلك عقب سقوط ديكور مسرح بقصر ثقافه المنصورة بمحافظة الدقهلية عليهم وذلك اثناء تجهيزهم لعرض مسرحي وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم .



تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد نن قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بسقوط ديكور مسرح قصر ثقافة المنصورة ووقوع مصابين.



انتقل ضباطة مباحث قسم شرطة أول المنصورة الى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصابة ثلاث اشخاص عقب سقوط ديكور عليهم داخل قصر الثقافة التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافى .



تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .