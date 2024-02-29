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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجم الأهلي والسبب صادم

صدى البلد

فجر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مفأجاة بشأن رحيل نجم الأهلي علي معلول عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد : علي معلول خارج الأهلي وممكن لا يجدد عقدة مع الاهلي السنة القادمة ، لاختلاف في الأمور المالية لأنه يريد أن يتقاضي أجره بالدولار و تم رفضة طلبة من إدارة الأهلي .


وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجّل من الجولة الخامسة للدوري.


موقف الأهلي وبلدية المحلة في جدول ترتيب الدوري

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة مُحتلاً بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، ولديه 7 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي نقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط.

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