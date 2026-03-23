المايسترو محمود وحيد: السوشيال ميديا سر انتشار الكورال المصري عالميًا

أكد المايسترو محمود وحيد قائد فرقة كورال «هارموني عربي»، أن نجاح فرقته وانتشارها السريع لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة عمل تراكمي بدأ منذ عام 2008، موضحًا أن «اللي باين إنه حصل في وقت بسيط هو في الحقيقة نتيجة سنين من التدريب والعمل المستمر داخل جامعة عين شمس».

وأشار وحيد، خلال لقائه عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، إلى أن نقطة التحول الحقيقية جاءت بعد جائحة كورونا، قائلًا: «فكرنا نقدم الفن في المكان اللي الناس موجودة فيه، وهو السوشيال ميديا»، مضيفًا أن الفرقة بدأت في 2022 نشر أعمالها للوصول إلى جمهور أوسع بدلًا من الاكتفاء بجمهور الحفلات، وهو ما ساهم في زيادة الانتشار وتحقيق تفاعل كبير.



وأوضح أن التميز جاء من الاعتماد على التراث، قائلًا: «الجمل الموسيقية الفلكلورية من أبسط وأجمل الحاجات اللي بتدخل وجدان الناس بسهولة»، مؤكدًا أن المزج بين الفلكلور المصري والعربي مع أساليب حديثة منح الفرقة طابعًا مختلفًا ساعدها على جذب الجمهور.



واختتم «وحيد» تصريحاته بالتأكيد على طموحات الفرقة المستقبلية، قائلًا: «طموحنا نكبر أكتر ونقدم حفلات أكبر، ونتمنى نشارك في افتتاح كأس العالم القادم»، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير المحتوى الفني للوصول إلى جمهور عالمي.