مصطفى الشامي: يجب إيجاد حلول جذرية لمشكلة تلاحم المواسم..وتغيير نظام الدوري فكرة جيدة

أكد مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة، أن هناك معاناة واضحة من ضغط المباريات وتلاحم المواسم بسبب الدوري المصري، ولم يتم طرح حلول جيدة للأزمة، ودائمًا هناك انتقادات لنظام مسابقة الدوري دون إيجاد حلول حاسمة لإنهاء المشكلة التي تعاني منها الكرة المصرية.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "فكرة النظام المطروح للدوري المصري في الموسم المقبل جيدة، ولكن لابد من وجود بعض الشروط الخاصة لتنفيذ الفكرة".

وأضاف: "لدينا مشكلات في الملاعب لعدد كبير من الأندية، وهي أزمة لمعظم فرق الدوري، بالإضافة إلى غياب الدوافع عن بعض الفرق خلال المرحلة الثانية، خصوصًا أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة، والمنافسة هي الأصل بين جميع الفرق، وكرة القدم أصبحت صناعة، وهناك بعض الأندية لا تنفق شيئًا لأن أهدافها لا ترتقي للمنافسة".

وأكمل: "يجب إيجاد حلول جذرية لمشكلة تلاحم المواسم في الدوري المصري، ولم يحدث تواصل مع رابطة الأندية، ومن الوارد حدوث اجتماع مع جميع الفرق مستقبلا".

وأشار إلى أن بلدية المحلة خسر بنتيجة كبيرة أمام الأهلي، بسبب الأخطاء الدفاعية وسوء التمركز، بالإضافة للغيابات في صفوف البلدية، لكن في النهاية هي مواجهة بثلاث نقاط، مؤكدا على ثقته في أحمد عبدالرؤوف المدير الفني وقدرة لاعبي الفريق على حصد عدة نقاط من أجل البقاء في الدوري.

وأوضح، أن الأهلي فريق كبير ولديه لاعبين مميزين، ووسام أبوعلي شخصية لاعب جيد ومهاجم قوي في صفوف الأهلي، متمنيا التوفيق لمهاجم البلدية حسام أشرف الذي يقدم مستويات طيبة منذ بداية الموسم الجاري.