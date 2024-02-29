تراجع طفيف لأسعار النفط وسط تنامي المخاوف بشأن الطلب

انخفضت أسعار النفط ، وسط زيادة أكبر من التوقعات لمخزونات الخام الأمريكية، ومع ترقب صدور بيانات اقتصادية.

كما يراقب المتداولون آخر المستجدات المرتبطة بالتوقعات لمعدل الفائدة، في ظل زيادة المؤشرات على أن معدل الفائدة في أمريكا قد يظل مرتفعاً لفترة أطول.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، زيادة مخزونات النفط وتراجع مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، وسط تشغيل مصافي التكرير عند مستوى أقل من الحد الأدنى لمستوياتها الموسمية في ظل توقفات بعضها كان مخططاً له وأخرى غير مخطط لها.

من جانبه قال محلل شؤون السلع الأولية لدى راكوتين سكيوريتيز ساتورو يوشيدا إن الكميات الكبيرة من المخزونات عمقت من مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط في أمريكا.

وأضاف: توقع تأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يكون أثر أيضاً على معنويات السوق لأنه قد يقوض الطلب على النفط.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا في وقت لاحق اليوم، وهو المؤشر المفضل للتضخم بالنسبة للفدرالي الأميركي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.2% إلى 83.54 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود الخام الأميركي بأقل من 0.1% مسجلة 78.49 دولار للبرميل.