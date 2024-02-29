غدا .. صرف معاشات مارس 2024 وهؤلاء محرومون من الزيادة الجديدة | تفاصيل

يرتقب الملايين من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة من القرارات الحماية الاجتماعية الجديدة .



و تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ صرف معاشات شهر مارس 2024 غدًا ، حيث ينتظر أصحاب المعاشات صرف الزيادة الجديدة، والتى أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .



ومن المقرر أن تبدأ غدا عمليات صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، من ماكينات الصراف الآلي atm .



تبكير صرف زيادة المعاشات في هذا الموعد



وكان قد وجه الرئيس السيسي بتبكير زيادة المعاشات 2024، ليتم صرفها غدا في بداية شهر مارس ، بدلا من موعدها الأساسي في يوليو كما حددها القانون، وذلك للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التى أثرت على العالم أجمع ، حيث ستم صرف المعاشات لنحو 11 مليون شخص.

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حالات وقف المعاش

تضمن قانون التأمينات والمعاشات حالات وقف صرف المعاش المستحق فى النقاط الآتية :

1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

قرارات الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية جاءت كالتالي :