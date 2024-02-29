غدا .. صرف معاشات مارس 2024 وهؤلاء محرومون من الزيادة الجديدة | تفاصيل

يرتقب الملايين من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة من القرارات الحماية الاجتماعية الجديدة .
و تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ صرف معاشات شهر مارس 2024 غدًا ، حيث ينتظر أصحاب المعاشات صرف الزيادة الجديدة، والتى أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .
ومن المقرر أن تبدأ غدا عمليات صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، من ماكينات الصراف الآلي atm .
تبكير صرف زيادة المعاشات في هذا الموعد
وكان قد وجه الرئيس السيسي بتبكير زيادة المعاشات 2024، ليتم صرفها غدا في بداية شهر مارس ، بدلا من موعدها الأساسي في يوليو كما حددها القانون، وذلك للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التى أثرت على العالم أجمع ، حيث ستم صرف المعاشات لنحو 11 مليون شخص.
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حالات وقف المعاش
تضمن قانون التأمينات والمعاشات حالات وقف صرف المعاش المستحق فى النقاط الآتية :
1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
قرارات الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية جاءت كالتالي :
- الرئيس السيسي يوجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من شهر مارس
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.