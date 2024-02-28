بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

قبيل اقتراب شهر رمضان الكريم، يتسائل المواطنين من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 7 فبراير الجاري ضمن حزمة اجتماعية لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبلغ 15%…

صرف معاشات مارس بالزيادات الجديدة

كان من المقرر أن يتم صرف زيادة المعاشات الجديدة في يوليو من هذا العام وفقًا للقانون الخاص بالتأمينات والمعاشات الجديد، والذي ينص على زيادة بنسبة تصل إلى 15% في نهاية يونيو، ويتم صرفها اعتبارًا من الأول من يوليو كل عام، إلا أنه وبناء على قرار الرئيس السيسي تم تقديم موعد صرف الزيادة إلى مارس 2024.

الاستعلام عن معاشات شهر مارس

يمكن لمستحقي المعاشات الاطلاع على تفاصيل صرف المعاشات والزيادة الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. يمكن ذلك من خلال تسجيل الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية، واختيار خيار "صاحب معاش" ثم "الخدمات التأمينية"، ومن ثم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش عن طريق إدخال الرقم القومي.

أما أماكن صرف معاشات مارس 2024 فيتم ذلك عبر منافذ البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي للبنوك، والبنوك الإلكترونية والمحافظ الرقمية، بالإضافة إلى خدمة الهواتف المحمولة في بنك ناصر الاجتماعي ومنافذ فوري وكارت ميزة.

جدول صرف معاشات مارس 2024

فيما يتعلق بجدول صرف معاشات شهر مارس 2024…