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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الثلاجة بـ 10 آلاف جنيه وهترخص في هذا الموعد| أسعار الأجهزة الكهربائية الآن وأفضل توقيت للشراء

صدى البلد

شهد سوق الأجهزة الكهربائية في مصر انتعاشًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية بعد الهبوط الكبير في سعر الدولار في السوق الموازية من 65 جنيه إلى أقل من 50 جنيه، مع توقعات بانخفاضات قادمة.

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تأثير الصفقة الكبرى

جاء هذا الهبوط القوي للدولار على خلفية إبرام الحكومة المصرية صفقة شراكة استثمارية كبرى مع الجانب الإماراتي لتطوير منطقة رأس الحكمة باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار.

وعلى أثر هذه الأتفاقية الكبرى التي تمثل نقلة نوعية في الاستثمار الأجنبي بمصر، بدأت الانخفاضات تضرب أسعار الكثير من السلع في السوق المصري مع توقعات بانخفاضات قادمة، مع اختفاء تدريجي للسوق السوداء للدولار.

زيادة الطلب وانخفاض السعر

على مستوى سوق الأجهزة الكهربائية شهدت المعارض المخصصة لبيعها زيادة من الطلب بعد عزوف جزئي بسب عدم الاستقار في الأسعار خلال الأيام الماضية.

وفي مؤشرات مبشرة وفقًا لشعبة الأجهزة الكهربائية، اختفت ظاهرة الأوفر برايس من سوق الأجهزة الكهربائية، مع وفرة المعروض خلال الفترة الحالية، وتوقعات مؤكدة بانخفاض الأسعار 20 %.

تخفيضات حتى 30 % 

أما جورج سدرة عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، فكان أكثر تفاؤلا بشأن انخفاض الأسعار حيث توقع في تصريحات تلفزيونية أن الأسعارستنخفض من 20% إلى 30%.

ونصح سدرة المواطنين بالتريث وعدم التكالب على شراء الأجهزة الكهربائية في الوقت الحالي، ما يؤكد أن القادم سيكون أفضل بالنسبة للأسعار.

سبب الإنخفاض 

وقال جورج سدرة عن سبب الانخفاض الحالي والمتوقع إن صفقة رأس الحكمة أشعرت المواطنين بالاطمئنان، وأن هناك انخفاضًا في أسعار الأجهزة الكهربائية.

وأكد أن ضبط سعر الصرف سيساهم في انخفاض ملحوظ في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة القادمة.

انخفاض الأسعار رسميًا اليوم 

وأول أمس أكد شريف صلاح، نائب شعبة الأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن اليوم الأربعاء سيكون بداية الانخفاض الرسمي في أسعار الأجهزة الكهربائية. 

وأوضح صلاح السبب قائلًا: إن بعض الشركات التي تستورد الأجهزة الكهربائية فقط، هي التي خفضت الأسعار بعد اتمام الصفقة مباشرة، ويوم الأربعاء ( اليوم ) نزول الأسعار بشكل رسمي، وهناك حالة من الترقب تحسبا لهبوط الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الأجهزة الكهربائية الآن 

ووفقا لبيانات الغرفة التجارية فإن أسعار الثلاجات تبدأ من 13 ألف جنيه وحتى 120 ألف جنيه لبعض الماركات و200 ألف جنيه للثلاجات (أربعة أبواب)، والأنواع الأكثر طلبا في السوق فتتراوح من 16 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه.

وأسعار البوتاجازات تبدأ من 10 آلاف وحتى 29 ألف جنيه، أما أسعار الغسالات الأوتوماتيك فتبدأ من 20 إلى 55 ألف جنيه، والميكروويف من 4 إلى 9 آلاف جنيه.

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