زواج خدعة وفستان من غير بطانة؟! قصة البلوجر أروى قاسم التي أثارت الجدل عبر سوشيال ميديا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورًا للبلوجر الشابة أروى قاسم من حفل زفاف جريء، ما أثار حالة من الجدل الواسع بين متابعيها.. فمن هي أروى قاسم؟ وما حقيقة زفافها؟

فستان أروى قاسم

نشرت البلوجر أروى قاسم، صورا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من حفل زفافها، وهي ترتدي فستان زفاف من تصميم مصمم الأزياء الشهير سامو هجرس، باللون الأبيض المميز لحفلات الزفاف.

كان فستان البلوجر أوى قاسم به جزء شفاف كبير يظهر جسدها، ما عرضها لكثير من الانتقادات من متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظل الكثيرون أن فستانها ليس به بطانة.

الفستان ببطانة ولا لا؟

حالة من الجدل الواسع سادت بين متابعي البلوجر أروى قاسم بعد ما نشرت صورها بفستان زفافها الجريء، إلا أنها اهتمت بتوضيح الأمر لمتابعيها، قائلة: «يا جماعة خلصتوا خلاص؟ طب دي البطانة كلها، شكرًا بوظتلكم البوستات بتاعتكم».

أروى قاسم

رد فعل السوشيال ميديا على بطانة الفستان

بمجرد أن أوضحت أروى قاسم تفاصيل الفستان، وأن الجزء الشفاف من الفستان كان به بطانة بنفس لون بشرتها، أثارت غضب عدد كبير من متابعيها معلقين:

حتى لو بطانة فـ هي إدتنا إيحاء بأنه شكل جسمها وده شيء مش كويس نهائي.

إزاي وافقت تظهر بالشكل ده؟

لازمته إيه الفستان؟

أروى قاسم

من هي أروى قاسم؟

أروى قاسم هي بلوجر مصرية شابة، في بداية العشرينات من عمرها، بدأت شهرتها منذ ظهورها مع البلوجر عمرو راضي في مقاطع فيديو، ثم حصلت على دور فني في عدة مسلسلات منها: “الطوفان، ونصيبي وقسمتك”، وغيرها من المسلسلات التي كان آخرها “كوفيد 25”.

أعلنت أروى قاسم منذ فترة قصيرة عن أول برامجها التليفزيونية، عبر قناة «هي الفضائية».

أروى قاسم

حقيقة زواج أروى قاسم؟

بعد ما تصدرت أروى قاسم التريند بفستان الزفاف، اتضح أنها كانت تُعلن من خلال صورها بالفستان عن إحدى الشركات الخاصة بتنظيم حفلات الزفاف، ما تسبب في موجة غضب بين المهتمين بمتابعتها على منصات التواصل الاجتماعي.