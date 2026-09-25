إعلامي: إبراهيم فايق كسر قوالب الإعلام التقليدي وفتح الباب أمام وجوه جديدة

كشف الإعلامي أحمد أسامة مقدم برنامج فى ضهر الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل من كواليس تجربة الإعلامي إبراهيم فايق، مشيرًا إلى أنه خاض معركة في بداية مشواره من أجل منح فرصة لوجوه إعلامية جديدة للظهور على الشاشة والاستوديوهات.

وقال أحمد أسامة إنه عرف من خلال علاقته بأحمد عز ومحمد عمارة وعمر عبد الله، تفاصيل المعركة التي خاضها إبراهيم فايق قبل نحو 12 عامًا، من أجل أن يكون لهؤلاء الإعلاميين حضور على الشاشة، في وقت كانت فيه الاستوديوهات تتبع نمطًا مختلفًا في اختيار الوجوه التي تظهر عبرها.

وأوضح أن إبراهيم فايق خاض هذه التجربة لرغبته في تقديم نسخة مختلفة عن المألوف في الإعلام الرياضي، إلى جانب إيمانه بأن هناك أشخاصًا يمتلكون المقومات التي تؤهلهم للنجاح، لكنهم يحتاجون فقط إلى الحصول على الفرصة.

وأضاف أحمد أسامة أن تجربة «قهوة فايق» جاءت أيضًا كفكرة مختلفة عن الشكل المعتاد في البرامج الرياضية، مشيرًا إلى أن إبراهيم فايق قدم من خلالها عددًا من الوجوه التي أصبحت لاحقًا من أبرز الأسماء في الإعلام الرقمي، وكان يحرص، في حدود المتاح، على اختيار ضيوفه بعناية.

وأشار إلى أن تكرار التجربة بأشكال مختلفة يمثل امتدادًا لنجاح «قهوة فايق»، مؤكدًا أن إبراهيم فايق من الإعلاميين الذين يحبون هذا النوع من التجارب المختلفة.

أحمد أسامة يستعيد تجربة «الأهلي خط أحمر»

وتطرق أحمد أسامة إلى تجربة برنامج «الأهلي خط أحمر»، التي بدأت عام 2019، مؤكدًا أنها كانت من التجارب التي أحدثت اختلافًا عن شكل الإعلام التقليدي.

وقال: «أنا بحب جدًا تجربة الأهلي خط أحمر اللي بدأت 2019 مع فارس وقيشو وغمرى وشادي صبري ورضا غانم، لأنها كانت تجربة بتكسر كل تابوهات الإعلام التقليدي».

وأضاف أن التجارب المختلفة التي تمنح الفرصة لوجوه جديدة قد تدفع آخرين إلى خوض المجال الإعلامي، مستشهدًا بما قاله صديقه أحمدي في ذلك الوقت، على سبيل المزاح، بسبب نجاح التجربة.

واختتم أحمد أسامة حديثه بالإشارة إلى أن نجاح بعض التجارب الإعلامية غير التقليدية جعل آخرين يعتقدون أن دخول المجال الإعلامي وتحقيق النجاح أمر سهل، قائلًا: «منكم لله نجاحكم خلى كل الناس تفكر إن الدنيا سهلة».