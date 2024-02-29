المشدد 3 سنوات لـ سائق لقيادته تحت تأثير المخدرات بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، بالحبس المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق لإحرازه بقصد التعاطى مواد مخدرة "حشيش" وقيادته السيارة تحت تأثير المخدر، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٠٨٥٩ لسنة ٢٠٢٣ جنايات تان والمقيدة برقم ٢٨٤٨ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، بإتهام "علاء س م" ٣٣ سنة سائق أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الحشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقاد مركبة آلية تحت تأثير المخدر موضوع الإتهام عاليه على النحو المبين بالأوراق.