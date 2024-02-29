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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الدولة حريصة على توفير حياة كريمة لذوي الهمم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب احمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن الدولة حريصة على توفير جميع الخدمات التي تضمن حياة كريمة للأشخاص ذوي الهمم، ومشاركتهم الأشخاص في مختلف جوانب الحياة العامة، عبر قوانين وسياسات مدروسة.

ونوه الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، بحضور الرئيس السيسي فعاليات الاحتفال بالنسخة الخامسة في قادرون باختلاف والاحتفاء بهم، قائلا: هذه دلالة على مدى أهمية ووعي الدولة المصرية بهذه الفئة والحفاظ على حقوقها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الفئة كانت مهملة لعشرات السنين، لكن الرئيس السيسي اعاد الاهتمام بهم وحافظ على حقوقهم، ووجه برعايتهم فهم جزء اصيل من الدولة المصرية وتؤكد على المواطنة التامة، لافتا أن هذا الاهتمام من جانب الرئيس ساهم في تغيير الصورة النمطية عن الأشخاص ذوي الهمم.

واختتم النائب احمد الخشن، بوجود توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة، من جانب الرئيس السيسي بضرورة العمل على وضع برامج وسياسات تمكن ذوي الهمم، وتقوم بتدريبهم ودمجهم فى المجتمع  وهو ما يجعلهم فى صدارة الأولويات داخل الجمهورية الجديدة ويحسب للرئيس السيسي.

ذوى الهمم حياة كريمة مجلس النواب النواب الرئيس السيسي

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