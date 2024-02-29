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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: روسيا على استعداد للحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن موسكو تستبعد إمكانية إجراء محادثات حول الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن بمعزل عن مصالح الأمن القومي الروسي.

وأوضح بوتين في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "موقفنا واضح وهو إذا كنت تريد مناقشة القضايا الحاسمة المتعلقة بالأمن والاستقرار، والتي تعتبر مهمة للعالم، فإن روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار المصالح الروسية"، مضيفا: "مصالحنا الوطنية تؤثر بشكل مباشر على أمن روسيا".

وتابع بوتين: "يقولون، عندما يكون من المناسب للولايات المتحدة أن تتفاوض، سنتحدث مع روسيا، وعندما لا يكون الأمر في صالحهم، كما يقولون، ليس هناك ما يمكن مناقشته".

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمام المسؤولين الأمريكيين المزعوم بالمفاوضات بشأن الاستقرار الاستراتيجي، ووصفه بأنه مخادع وليست أكثر من خطابة رخيصة في الحملة الانتخابية.

وقال بوتين: "لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن إرادة الإدارة الأمريكية الحالية حول اهتمامها المزعوم بالمشاركة معنا في مفاوضات حول الاستقرار الاستراتيجي هي مجرد خطابة رخيصة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية". 

وأشار الرئيس الروسي: "إنهم ببساطة يسعون إلى أن يظهروا لمواطنيهم وللجميع أنهم ما زالوا يحكمون العالم".

كما انتقد بوتين نية الولايات المتحدة المعلنة لمناقشة الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا، ووصفها بالنفاق، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى إلحاق "هزيمة استراتيجية" بموسكو، مشددا على أن روسيا "تتعامل مع دولة تتخذ دوائرها الحاكمة إجراءات عدائية صريحة ضدها".

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