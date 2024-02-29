ضبط14460وصلة مياه مخالفة خلال شهرين بأسيوط

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجراءاتها الموحدة بمعرفة اللجنة العليا لتقليل الفاقد والمشكلة من مسئولى القطاع التجارى وقطاع التخطيط.



تابع المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أهم إجراءات حصر المخلفات الأمر الذي يعود بالنفع على الصالح العام، من تقليل هدر المياه غير المحاسب عليها مما يسمح لوصولها إلى نطاق أوسع نظرها لاستخدمها الوجهة الصحيحة.



وقال الشرقاوى أنه تم ضبط14460وصلة مخالفة مع نهاية أول شهرين من العام الحالى في إطار تطبيق لللائحة التجارية الموحدة، وتطبيق قرار السيد وزير الاسكان والمرافق العمرانية رقم 377 والمعدل برقم 545.



وتناشد الشركة عملائها الكرام بالتعاون معها للابلاغ عن أى وصلات غير قانونية لأن مثل هذه الوصلات هي التي تعمل على ضعف المياه في مناطق أخرى، ومن ثم تصل المياه إلى كافة المستفيدين بصورة أفضل.