عاجل
أخبار التوك شو| مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني بقصر الاتحادية.. ومدبولي: تسلمنا 5 مليارات دولار كدفعة أولى من صفقة رأس الحكمة وزيرة البيئة تؤكد حق الفلسطينيين في الحصول على الاحتياجات الأساسية من الموارد الطبيعية وزيرة البيئة : نجهّز لإبرام اتفاقيات تخص قضية تدوير واستخدام البلاستيك فيلم عن غزة .. تفاصيل ندوة المخرج ستيف جيمس بمهرجان الإسماعيلية | صور بسام راضى: رئيس الفاو يزور مصر ويوقع اتفاقية للأمن الغذائى و يتفقد الحى الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط14460وصلة مياه مخالفة خلال شهرين بأسيوط

اجتماع رئيس مجلس
اجتماع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجراءاتها الموحدة بمعرفة اللجنة العليا لتقليل الفاقد والمشكلة من مسئولى القطاع التجارى وقطاع التخطيط.


تابع المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أهم إجراءات حصر المخلفات الأمر الذي يعود بالنفع على الصالح العام، من تقليل هدر المياه غير المحاسب عليها مما يسمح لوصولها إلى نطاق أوسع نظرها لاستخدمها الوجهة الصحيحة.
 

وقال الشرقاوى أنه تم ضبط14460وصلة مخالفة مع نهاية أول شهرين من العام الحالى في إطار تطبيق لللائحة التجارية الموحدة، وتطبيق قرار السيد وزير الاسكان والمرافق العمرانية رقم  377 والمعدل برقم 545.

تستهدف الأسر الأولى بالرعاية.. محافظ أسيوط يشهد انطلاق قوافل "أبواب الخير"

محافظ أسيوط: قوافل تعليمية مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية بساحل سليم وأبنوب غدًا


وتناشد الشركة عملائها الكرام بالتعاون معها للابلاغ عن أى وصلات غير قانونية لأن مثل هذه الوصلات هي التي تعمل على ضعف المياه في مناطق أخرى، ومن ثم تصل المياه إلى كافة المستفيدين بصورة أفضل.

أسيوط أخبار أسيوط شركة مياه الشرب باسيوط وصلات مياه وصلات مياه مخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بسبب الرياح .. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة بالخطأ

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يناقش تفعيل إدارة المعارض والساحات وسبل الاستفادة وتعظيم الإيرادات

محافظ أسيوط يوجه الشكر لحزب المصريين الأحرار لدعم فريق كرة السلة آنسات

ترشيحاتنا

مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحي شرق نابلس

عقاب رادع .. قرار عاجل ضد المتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين

العاهل الأردني يعلن الاستمرار في إرسال المساعدات إلى غزة برا وجوا

بسام راضى: رئيس الفاو يزور مصر ويوقع اتفاقية للأمن الغذائي

بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية بشأن قرار إسرائيل مصادرة آلاف الدونمات بالقدس

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصيرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها| شاهد

تحدث مرة كل 4 سنوات.. تفاصيل مدهشة عن السنة الكبيسة

جمبسوت جريء.. جوري بكر تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. أنغام تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ