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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محافظ أسيوط يوجه الشكر لحزب المصريين الأحرار لدعم فريق كرة السلة آنسات

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الشكر لحزب المصريين الأحرار على الدعم المالي للاعبات فريق نادي الشبان المسلمين لكرة السلة تحت 16 سنة آنسات لتأهلهن لبطولة الجمهورية لكرة السلة في الدور قبل النهائي للموسم الرياضي 2023/2024 بنادي 6 أكتوبر بالجيزة.

وذلك تحفيزًا لهم وتشجيعهم على الفوز في البطولة ورفع اسم المحافظة عاليًا بين محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والدكتور هيثم عبدالسلام المشرف العام عن الفريق والدكتور أحمد البدري أبو ضيف عضو مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين وكابتن طارق حسن فولي المدير الفني للفريق وبعض أهالي اللاعبات.


وقال محمد ابو عين أمين تنظيم حزب المصريين الأحرار بأسيوط، إن بتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب واضحة للأمانة بالمشاركة وتقديم كافة أوجه الدعم سواءً مالى أو معنوى للأندية و الأبطال.

وأكد أن الحزب لايدخر جهداً في تقديم الخدمات لأهالي اسيوط وكافة المحافظات جنبا إلي جنب مع الاهتمام  بالنشاط الرياضى وتقديم كافة الدعم للشباب.

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