مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحي شرق نابلس

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والإعدامات داخل المنازل متناهية، مؤكدة استشهاد شاب إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأضافت «السلامين» خلال رسالة على الهواء ببرنامج "جولة المراسلين" تقديم الإعلامي أحمد أبو زيد، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «الحركة الأسيرة» تودع اليوم عاصف الرفاعي من قرية كفر عين، المعتقل منذ 2022 ، إثر اصابته بمرض السرطان، لافتة أنه اعتقل 4 مرات منذ طفولتة ويبلغ عمره الأن 22 عاما.

وتابعت، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن هناك 4011 من الشهداء ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن الشارع الفلسطيني يسوده حالة من الغضب على أثر هؤلاء الشهداء، حيث أعلنت مدينة رام الله والجيرة الإغلاق التام للمحلات التجارية والإضراب الشامل.

واستكملت: «اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت الشاب صالح حسونة في محالة لاغتياله، داخل منزله وهو نائم بجوار زوجته، ولكن تم استهدافه على قدميه، ونجى من محاولة الاغتيال وأصبح الآن سالما في بيته».



