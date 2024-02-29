شراكة مصرية إماراتية.. خبير اقتصادي عن رأس الحكمة: أضخم مشروع استثماري

كشف وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، تداعيات إبرام الدولة المصرية صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال وليد جاب الله في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" مشروع رأس الحكمة شراكة مصرية إماراتية، وهذه ليست أول مرة تتعاقد فيها الدولة مع أحد المستثمرين مقابل حصة نقدية وأخرى عينية، لكننا أمام أكبر وأضخم مشروع استثماري في مصر".

وأضاف وليد جاب الله:"الدولة المصرية تتمتع بقدرٍ كبير من الشفافية الاقتصادية، لأن الدولة المصرية أعلنت عن صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بكل وضوح وشفافية شديدة للشعب المصري، وعرض تفاصيل الصفقة عبر وسائل الإعلام المختلفة".

وأضاف وليد جاب الله، :" هذه الشفافية تعبر عما يحدث في الاقتصاد المصري من تطوير لتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنّ الدولة تتسم بالجدية الشديدة عند التعامل مع الصفقات الاقتصادية الكبرى، حيث يتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بتلك الصفقات بمجرد إتمام توقيعات الشراكة مع الجهات المختلفة.