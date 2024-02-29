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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدبولي: تسلمنا 5 مليارات دولار كدفعة أولى من صفقة رأس الحكمة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خزينة الدولة تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة وسنتسلم غدا 5 مليارات دولار أخرى، مشيرا إلى أنه سنستكمل 35 مليار دولار استثمارا مباشرا خلال شهرين بخلاف 35 بالمئة ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة.

وأكد “مدبولي”، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مهمتها تيسير الإجراءات بهدف تنفيذ التزاماتنا في المشروع، مشيرا إلى أن دخول 520 مليون دولار لوزارة قطاع الأعمال اليوم من صفقة "الفنادق" وتسلم باقي المستحقات قريبا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن  مشروع رأس الحكمة بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والحكومة ستواصل إجراءات ترشيد الإنفاق الاستثماري، مؤكدا أن إقامة الاستثمارات الكبرى تثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وتؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم البناء على مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة وغيره في جذب استثمارات جديدة، مؤكدا أنه علينا جميعا الحفاظ على المشروعات الاستثمارية الكبرى وعدم الالتفات للمشككين من أهل الشر.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، أن الاستثمارات في المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها تقدر بمليارات الدولارات وتسهم في ضخ المزيد من النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزارة قطاع الاعمال رأس الحكمة المشروعات الاستثمارية

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