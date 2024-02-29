خالد الغندور يعلق على انتهاء أزمة كهربا ويكشف مفاجأة

علق الإعلامي خالد الغندور علي انتهاء أزمة اللاعب محمود كهربا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكتب الغندور:"رسميـــــــــاً :
الزمالك يعلن تسلمه غرامة لاعبه السابق "كهربا"وإيداعها في حساب النادي بالفوائد حتي تاريخه".
علق أشرف عبد العزيز محامي كهربا على انتهاء أزمة الفولت العالي مع نادي الزمالك.
وكتب عبد العزيز من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :"مبروك كهربا الحدوتة خلصت".
وجه محمود كهربا لاعب النادي الأهلي رسالة غامضة إلي جمهوره.
وكتب كهربا من خلال حسابه الشخصي إنستجرام :" الحمد لله خلصت الحدوتة "