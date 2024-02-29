خبير: الاقتصاد المصري ضمن أفضل 20 على مستوى العالم في المستقبل.. فيديو

قال الدكتور نور ندا أستاذ الاقتصاد، إن مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاقتصاد المصري، ونقلة بالجانب النقدي، موضحا أن رأس الحكمة تمثل استثمارا حقيقيا.

وأضاف نور ندا، عبر لقائه لبرنامج "صناع القرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مشروع رأس الحكمة هو استثمار مباشر، موضحا أن الاستثمارات غير المباشرة لا تمثل إضافة حقيقية للإنتاج أو التصدير أو فتح فرص عمل.

وأكمل، أن مشروع رأس الحكمة من المتوقع أن يجذب استثمارات تصل لـ 150 مليار دولار.

وواصل: مشروع رأس الحكمة أشبه بقبلة الحياة التي تأتي في وقت حاجة وطنية واقتصادية له.

وزف خبرا سارا للمصريين بأن الاقتصاد المصري ينتظره خطوات واعدة، ويتوقع أن يصبح من ضمن أفضل عشرين على مستوى العالم .