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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مـ.ـجـ زرة جديدة في غزة..الصحة الفلسطينية تعلن رقما صـ.ـادما عن أعداد الضحايا

غزة
غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية، وصول 8 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي بعد انتشالهم من منطقة دوار النابلسي على شارع الرشيد بـ غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقالت الصحة الفلسطينية: "ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إلى 112 شهيدا و760 مصابا".

 

وأضافت الصحة الفلسطينية: "وفق شهادات المواطنين لا يزال عدد من الضحايا لم يتم انتشالهم من محيط دوار النابلسي في غزة".

 

وفي سياق متصل، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د.أحمد فهمي بأن الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

 

وشدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم، بما يحقق تحسناً حقيقياً في الأوضاع بالقطاع، محذراً من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين، ومؤكداً إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

الصحة الصحة الفلسطينية غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

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