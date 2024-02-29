الناخبون العرب الأمريكيون يعبرون عن إحباطهم من بايدن بشأن سياسة غزة

في مقال رأي بقلم تشارلز إم بلو في صحيفة نيويورك تايمز، تم تصوير الناخبين العرب الأمريكيين في ميشيغان على أنهم يعبرون عن خيبة أمل عميقة وإحباط من تعامل الرئيس جو بايدن مع الصراع في غزة. يلقي المقال الضوء على المشاعر السائدة داخل الجالية العربية الأمريكية، خاصة في سياق الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية في ميشيغان.

وأعرب نهاد عوض، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، عن شعوره بالخيانة بشأن موقف بايدن بشأن الصراع في غزة. صرح عوض، وهو مسلم أمريكي من أصل فلسطيني كان قد دعم بايدن في انتخابات 2020، أنه شعر "بالخيانة المريرة" من موقف الإدارة. وقد ردد مشاعره داود وليد، المدير التنفيذي لفرع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في ميشيغان، الذي أكد أن العديد من المسلمين لن يدعموا بايدن مرة أخرى ما لم يتم إجراء تغييرات كبيرة.

وتهدف زيارة عوض إلى ميشيغان إلى حشد الدعم للتصويت "غير الملتزم به" في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي في الولاية. وهذه الاستراتيجية، كما هو موضح في المقال، هي بمثابة شكل من أشكال الاحتجاج ضد سياسات بايدن فيما يتعلق بغزة. وعلى الرغم من العواقب المحتملة، بما في ذلك إعادة انتخاب دونالد ترامب، فإن عوض وآخرين مصممون على إرسال رسالة إلى بايدن.

ويسلط المقال الضوء على حدة المشاعر داخل الجالية العربية الأمريكية، حيث أعرب عوض عن رغبته في سقوط بايدن السياسي. ويعتقد أن قوة أصوات المسلمين، خاصة في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان وجورجيا، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على فرص بايدن في إعادة انتخابه.

علاوة على ذلك، تتعمق المقالة في نجاح الحملة "المتاحة" في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان. على الرغم من الشكوك الأولية، تجاوزت الحملة التوقعات، حيث اختار أكثر من 100000 ناخب خيار "غير الملتزم". وتؤكد هذه النتيجة أهمية الأصوات العربية الأميركية في تشكيل النتائج السياسية.

وفي نهاية المطاف، يثير مقال بلو تساؤلات مهمة حول التقاطع بين السياسة، والأخلاق، والهوية. إنه يدفع القراء إلى النظر في التداعيات الأوسع لسياسة بايدن في غزة والعواقب المحتملة على رئاسته.