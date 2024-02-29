رئيس البنتاجون: أكثر من 25 ألف امرأة وطفل قـ.تلوا في الصراع في غزة

في تقرير حديث لوكالة رويترز، تم الكشف عن أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كشف خلال جلسة استماع في الكونجرس أن أكثر من 25 ألف امرأة وطفل قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر.

وردا على سؤال حول عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، قال الوزير أوستن: "إنه أكثر من 25 ألف". ويسلط هذا الكشف الصادم الضوء على الخسائر المدمرة للصراع المستمر في غزة ويثير المخاوف بشأن حماية المدنيين في المنطقة.

وشدد الوزير أوستن على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية بذل المزيد من الجهود لحماية حياة المدنيين وسط الأعمال العدائية. وأشار إلى أنه تم تقديم ما يقرب من 21 ألف ذخيرة موجهة بدقة إلى إسرائيل منذ بداية الصراع، مما يسلط الضوء على الدعم العسكري الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة للبلاد.

ويأتي بيان وزير الدفاع وسط تصاعد التوترات في المنطقة ويدعو إلى مزيد من المساءلة عن الضحايا المدنيين. إن الكشف عن هذا العدد المذهل من القتلى يؤكد الحاجة الملحة لبذل الجهود لتهدئة الصراع وإعطاء الأولوية لحماية أرواح الأبرياء.

ومع استمرار تطور الوضع في غزة، فإن تصريحات الوزير أوستن هي بمثابة تذكير صارخ بالتكلفة البشرية للحرب وضرورة البحث عن حلول سلمية للصراعات التي تهدد حياة المدنيين، وخاصة النساء والأطفال.