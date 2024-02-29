السفيرة المغربية في فرنسا.. سميرة سيطايل تقدم أوراق اعتمادها للرئيس ماكرون

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس في قصر الإليزيه، السفيرة المغربية الجديدة في فرنسا سميرة سيطايل.

وقدمت السفيرة المغربية الجديدة في فرنسا أوراق اعتمادها إلى الرئيس ماكرون كـ"سفيرة مفوضة فوق العادة لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية"، بحسب ما أوردته صحيفة "هسبرس" المغربية.

يذكر أن عاهل المغرب الملك محمد السادس عين سميرة سيطايل، يوم أكتوبر الماضي، سفيرة للمغرب في فرنسا.

ويأتي ذلك بعد فترة من التوتر الدبلوماسي بين الرباط وباريس، حيث أنهت المغرب في 19 يناير 2023 مهام سفيرة المملكة في باريس، وظل المنصب شاغرًا منذ ذلك الحين، بعد توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتعد سميرة سيطايل إعلامية فرنسية من أصل مغربي، وتخرجت في جامعة باريس ديدرو، حيث تخصصت في اللغة والحضارة الأمريكية، كما درست أيضًا في المدرسة العليا للإخراج السمعي البصري، وحازت على درجة الماجستير في مهن التواصل.

وعملت سميرة سيطايل في قناة كانال بلوس قبل عودتها إلى المغرب، بعد أن طلبت الدخول كمتدربة في الإذاعة والتلفزيون المغربي، لتجد نفسها في مجال الإعلام وكانت وظيفتها الأولى عام 1987.

والجدير بالذكر، أن سمير سيطايل، في شقيقة عبدالرزاق سيطايل رئيس مجلس مجلة أفريك، وزوجها هو القنصل سمير الدهر سفير المغرب في بلجيكا.