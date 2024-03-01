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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن تسديد غرامة كهربا

كهربا
كهربا

علق الإعلامي ابراهيم عبد الجواد على انتهاء أزمة اللاعب محمود كهربا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه الرسمي بمنصة"أكس": "الساعة ٤:٥٩ مساء تم ايداع ٢ مليون و٤٧٦ الف و٣٨٩ دولار في حساب نادي الزمالك سداداً لغرامة كهربا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارا ضد محمود كهربا لصالح الزمالك بسبب فسخه التعاقد من طرف واحد دون سبب عادل ليتقرر تغريمه 2 مليون دولار بجانب 5% فوائد، وينتظر الطرفان الجلسة الحاسمة من جانب المحكمة الرياضية "كاس" من أجل الإعلان عن القرار النهائي في القضية.

 

 

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