رضا عبد العال: جوميز أخطأ بخروج ناصر ماهر أمام الداخلية

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك كان أفضل لاعبي القلعة البيضاء في مباراة الداخلية ببطولة الدوري الممتاز.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك لم يكن موفقاً في استبدال ناصر ماهر خلال مباراة الداخلية لأنه كان في أفضل حالاته الفنية في المباراة".



وتابع:"ناصر ماهر سيصنع الفارق مع فريق الزمالك في الفترة المقبلة بسبب الإمكانيات الفنية العالية التي يتمتع بها ".