خالد جلال : ناصر ماهر من أهم صفقات نادي الزمالك

أكد خالد جلال، نجم نادي الزمالك السابق أن ناصر ماهر، لاعب الأبيض من أهم صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ناصر ماهر من أهم صفقات الزمالك في الانتقالات الشتوية".



وأضاف: "ناصر ماهر لا يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر كما حدث خلال مباراة الداخلية، قد ينجح ذلك إذا كان الزمالك في حاجة للاستحواذ على الملعب فقط".



وعن التجديد لمحمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، قال خالد جلال: "شيكابالا مازال يقدم الكثير للزمالك، وله الإنتاجية مع الفريق".



وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "ناصر منسي من المهاجمين الذين يلعبون محطة للقادمين من خلفه، مثله مثل جمال عبد الحميد، كما أنه يجيد لعب الرأسيات، ويتحرك جيدًا داخل منطقة الجزاء".