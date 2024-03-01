إيهاب الكومي: كهربا أكثر لاعب استفاد منه الزمالك

أكد الإعلامي إيهاب الكومي، أن الزمالك استفاد من محمود كهربا أكبر استفادة طوال الفترة الماضية، وخاصة بعد انتهاء أزمة الغرامة المستحقة للقلعة البيضاء.



قال إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»:" خزينة نادي الزمالك انتعشت وأزمة كهربا انتهت، وأنا قولت منذ وقت طويل أن زيارة الخطيب ثمارها آتية".



أضاف الكومي:" الزمالك استلم ما يقرب من 2 مليون دولار، بالمصري ما يقرب من 74 مليون جنيه مصري، وتم احتساب قيمة الغرامة بالدولار أمام الجنيه المصري حسب السعر المعلن في البنك المركزي".



أتم إيهاب الكومي :" كهربا أكتر لاعب استفاد منه نادي الزمالك، اشتراه من إنبي بـ 6 ونص مليون جنيه، وأعاره إلى السعودية بـ مليون و 200 ألف دولار، وفي الإعارة الثانية 2 مليون و 300 ألف دولار، وغرامة البرتغال حوالي 2 مليون دولار، ليصل إجمالي استفادة الزمالك من كهربا حوالي 6 مليون دولار".

