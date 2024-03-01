عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد سداد الغرامة للزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة تعيد للاعب نصف أمواله

صدى البلد

أكد أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أنه تولي ملف اللاعب في عام 2020 بعد صدور حكم نهائي ضد اللاعب، وتولي الدفاع عنه مع المحامي التونسي علي عباس، وتم بذل مجهودات مضنية، مشيرًا إلى أن الأزمة بدأت منذ خمس سنوات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كهربا سدد الغرامة عندما عاد للمشاركة وبعدما تألق مع الأهلي وأصبح هدافا للفريق، وبمساندة جماهير النادي الأهلي، واستطاع تجميع مبلغ الغرامة المالية، وكنا نقوم بتأجيل الأمد لحين تدبير المبلغ، وليس من أجل (تدبيس) اللاعب في مبلغ أكبر".

وأضاف: "الغرامة تضامنية مع نادي أفيش البرتغالي، ومن حق اللاعب رفع قضية ضده، للحصول على 50% من الغرامة والتي تقدر بحوالي مليون و 200 ألف دولار، وهو الإجراء الذي سنقوم به خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "كهربا قام بدفع الغرامة كاملة، ومن ثم مقاضاة الطرف الثاني وخلال يومين سوف يتم اتخاذ إجراء قانوني في هذا الشأن، وتم اغلاق ملف الزمالك تماما".

وزاد: "الأهلي لم يكن طرفًا في ملف كهربا مطلقًا، ولم يتم تفويضي مطلقا من جانب النادي لأن الأهلي ليس له علاقة بالمشكلة، وزيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك ودية ولم يكن لها علاقة بالقضية، وحكم المحكمة الرياضية أكد أن الأهلي ليس طرفا في القضية".

وتابع: "كان هناك حساب بنكي لـ كهربا، وتم تسديد الغرامة في النهاية ولا أعرف آلية تجميعها، هذه أمور تخص اللاعب وكان من الممكن الاستمرار في المماطلة في السداد، والأمور انتهت على خير، من أجل تركيز اللاعب في المستطيل الأخضر فقط، والفريق مرتبط ببطولات كثيرة خلال المرحلة المقبلة".

وأكد أن الأمور الفنية تخص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وقد يكون تركيز كهربا في المرحلة الماضية بسبب أزمة الغرامة المالية، ولكن في النهاية تم انهاء القضية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سداد الغرامة للزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة تعيد للاعب نصف أمواله

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

ساويرس لـ كهربا: ألف مبروك يا اللي مكهربهم.. فداك الفلوس

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

ترشيحاتنا

الأسوأ لم يأت بعد.. استعدوا لـ صيف أكثر سخونة على مر الزمان

أسهل طريقة للاستعلام عن مخالفتك المرورية

دعاء الجمعة الثالثة من شعبان.. ردده للمغرب واغتنم نفحات اليوم

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بالسوق المحلي

الصحفيين تعقد الاجتماع العادى الأول للجمعية العمومية.. اليوم

بوريل: ما حدث في شمال غزة مذبـ حة وانتهاك خطير للقانون الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلعت الحجاب.. صور أثارت الجدل لـ أمل حجازي

البطانة قصيرة .. 10 صور من خطوبة مسلم وفستان العروسة يثير الجدل

رئيس لجنة سلامة الغذاء: تناول البلح بالسوس ليس له أضرار على الصحة

هل يستنسخ نفسه؟..مفاجآت في برنامج رامز قفل اللعبة.. وهذا موعد اعتزاله المقالب

فيديو

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ