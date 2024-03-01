فرج عامر يزف خبرا سارا للمصريين.. حقل غاز جديد

زف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بشرى سارة للمصريين بشأن اكتشاف حقل غاز فى شرم الشيخ.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "خير يارب الخير دائما لمصر تقارير عالمية اكدت انه تم اكتشاف حقل غاز صخم في جنوب شرم الشيخ بالقرب من خليج جميلة" .