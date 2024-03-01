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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسر خلطة عربيات الفول .. طريقة عمل المدمس زي الزبدة بمكون سحري

صدى البلد

إذا كنتي تبحثين عن طريقة تدميس الفول بأسرار المحلات نقدم لكي اسرار فول العربيات بدون ما يسود.

1- مقادير

نصف كيلو من الفول 
ربع كوب من الفول المدشوش
ربع كوب من العدس الأصفر
نصف ليمونة
رشة بيكربونات الصوديوم

 

2-طريقة التحضير 
قومي باختيار الفول المتوسط الحجم ذو اللون الفاتح يكون طعمه أفضل ويجب تنقية من أي حبوب فول فاسدة.


قومي بنقع الفول لمدة 8 ساعات أو ليلة كاملة مع تغير الماء مرتين لأن هذه أفضل طريقة للتخلص من السموم والغازات من البقوليات. ولكن لا تكثري النقع حتي لايخرج الفول من قشرته.  


حضري الدماسة أو وعاء عميق حلة مثلا وتكون محكمة الغلق و ضعي الفول و العدس والفول المدشوش بعد غسلهم ويجب أن يكون حتي نصف الوعاء فقط و ضعي الماء حتي يملأ الدماسة مع ترك جزء للغليان.


ضعي الدماسة  او القدر علي نار متوسطة حتى يغلي ثم نضيف عصير الليمون و رشة من البيكربونات ويمكنكي الاستغناء عن البيكربونات و لكنها تسرع من نضج الفول والليمون يمنع اسوداده.


قومي بتغطية الفول و تقليل درجة الحرارة أو النار الي أقل درجة ممكنة لان الفول يحتاج إلى نار هادئة واتركيها لمدة وكل ساعة اختاري نضج الفول واذا احتاج الى الماء أضيفي ماء ساخن فقط.
بعد تمام النضج ستحصل عليها أفضل فول مدمس مثل المطاعم  بعد أن يبرد تمام ان تضعيه في أكياس ووضعه في الفريزر لتكون جاهزة علي التسخين.
 

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