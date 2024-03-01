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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الاتحاد: مصر تقاوم سياسة الحصار والتجويع التي يفرضها الاحتلال على الأشقاء

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

أعرب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية، لإنزال المساعدات الإنسانية ومد جسري جوي لتوصيل أطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بقطاع غزة.

واعتبر "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تلك الخطوة تكشف عن أن مصر تسلك مسارات متعددة من أجل تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في فلسطين الذي يستهدف الاحتلال الإسرائيلي تجويعه، ضمن خطته لإبادة الشعب الفلسطيني الأعزل.

وذكر رئيس حزب الاتحاد، أن مصر ستواصل جهودها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسه حقه في العيش وإنهاء المعاناة التي يتعرض لها في ظل سياسة الحصار والتجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، في خروج على أبسط قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني.

وطالب رضا صقر المجتمع الدولي بحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش، منددًا بممارسات الاحتلال التي استهدفت الأشقاء أثتاء انتظارهم للحصول على المساعدات الإنسانية البسيطة والتي تعتبر ملاذهم الأخير للعيش بين رصاصات الاحتلال الطائشة وقنابله.

وأدان رئيس حزب الاتحاد الاستهداف الإسرائيلي المشين للمدنيين في دوار النابلسي بقطاع غزة، والذي يعبر عن مدى وحشية الاحتلال، ويبرهن على جرائمه المرتكبة بحق المدنيين تحت غطاء دولي وخاصة من أمريكا، التي أجهضت كل محاولات مبذولة نحو وقف إطلاق النار في القطاع.

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