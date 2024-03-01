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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مذبحة.. هجوم برازيلي شرس على إسرائيل بعد استشهاد طالبي المساعدات في غزة

البرازيل تهاجم إسرائيل
البرازيل تهاجم إسرائيل

علقت الحكومة البرازيلية، اليوم الجمعة، على استشهاد أكثر من  100 من طالبي المساعدات الإنسانية في غزة؛ ووصفته ب "المذبحة"؛ داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الحكومة البرازيلية، اليوم الجمعة، إن قتل أكثر من 100 شخص يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة يدل على أن العمل العسكري الإسرائيلي في غزة ليس له "حدود أخلاقية أو قانونية"، داعية مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البرازيلية، إن "الإنسانية خذلت المدنيين في غزة. وقد حان الوقت لتجنب المزيد من المذابح".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت فجر الخميس، مجزرة مروعة في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 112 شهيدا ومئات الإصابات.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة في الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 112 منهم وإصابة المئات.

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