رغم ضياع آمال التأهل | مدرب بيراميدز: مطالبون بالفوز على نواذيبو الموريتاني

يرى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، أن فريقه مطالب بالفوز على ضيفه نواذيبو الموريتاني، غدا السبت، في ختام منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم ضياع آمال التأهل لربع النهائي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط، خلف نواذيبو الذي يملك نفس الرصيد ولكنه تفوق في لقاء الدور الأول على حساب بيراميدز بنتيجة 2-0.

وقال يورتشيتش، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه لا توجد أي مواجهة بلا أهمية، موضحا أنه من الضروري تحقيق الفوز في لقاء الغد.

وأضاف: "يجب أن ننهي مرحلة المجموعات بالفوز، وأنا كمدرب هدفي أن أجعل الانتصار عقلية فريقي في كل المباريات والبطولات".

وأشار: "نواذيبو منافس قوي بدنيا، ويملك لاعبين جيدين، وليس لديه شيء يخسره أيضا، وبالتالي المواجهة ستكون صعبة".

وأفاد: "بيراميدز أمامه أيضا مباراة قوية بالدوري ضد فاركو، ثم لقاء الداخلية بالدوري قبل التوقف الدولي، وأسعى للفوز باللقاءات الثلاث بداية من مباراة الغد".

من جانبه، أكد إسلام عيسى جناح بيراميدز، أن فريقه يلعب جميع مبارياته من أجل الفوز، موضحا أن نواذيبو يملك لاعبين أقوياء بدنيا وفنيا.

واستكمل: "نسعى لاعتلاء قمة الدوري المصري قبل التوقف الدولي، وهدفنا مع ختام دور المجموعات تقديم نهاية جيدة، والاستعداد لمواجهتي فاركو والداخلية بشكل قوي".

وأتم أنه غاب لفترة طويلة استمرت حوالي 7 شهور كاملة للإصابة، ولكنه يسعى للعودة بقوة للملاعب واستعادة مستواه المعهود.