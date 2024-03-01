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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار سعودي عاجل بشأن الثروة الحيوانية

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت السلطات السعودية حظر  استخدام، أو استيراد، أو تداول، أو إنتاج أي لقاح لتحصين الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها داخل السعودية، غير مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وحاصل على موافقة مركز «وقاء».

ودعت سلطات المملكة بحسب صحيفة عكاظ  ملّاك الحيوانات الالتزام الكامل ببرامج التحصينات الإجبارية الخاصة بالأمراض الحيوانية في السعودية التي يعلنها المركز.

وفي سياق آخر؛ أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء حرصها على مطابقة المنتجات الغذائية المستوردة أو المصنعة داخليا للوائح الفنية والمواصفات التي تكفل سلامتها وأمانها للاستهلاك الآدمي".

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