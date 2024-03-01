السعودية تعلن توجيه أكثر من 400 شاحنة إغاثية متنوعة إلى قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن أكثر من 400 شاحنة إغاثية سعودية عبرت منفذ رفح الحدودي إلى الشعب الفلسطيني.

وبحسب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فإن تلك الشاحنات تنوعت ما بين مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.

وبيَّن المركز أن إجمالي المساعدات المتوجهة لغزة ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بلغت أكثر من 400 شاحنة إغاثية متنوعة، من بينها 22 شاحنة أخرى عبرت المنفذ مطلع الأسبوع الماضي، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

يأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.