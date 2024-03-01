السعودية.. إحباط تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير السعودية في إحباط تهريب (260) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وبحسب صحيفة سبق السعودية؛ فقد جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وناشدت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

كما تعهدت الجهات الأمنية بأن تعالج جميع البلاغات بسرية تامة.