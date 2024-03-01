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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إحباط تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

ارشيفي
ارشيفي

 

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير السعودية في إحباط  تهريب (260) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. 

وبحسب صحيفة سبق السعودية؛ فقد جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وناشدت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]

كما تعهدت الجهات الأمنية بأن تعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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