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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمسيرة.. حزب الله يستهدف مجموعة من جنود الاحتلال

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله استهداف مجموعة من الجنود الصهاينة كانت تتمركز بمستوطنة معيان باروخ بمسيرة، مشيرا الي انه القصف حقق إصابة مباشرة في جنود الاحتلال.

كانت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق أفادت بأن المقاومة استهدفت ثكنة راميم  برشقة صاروخية.

وأغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على أطراف عيتا الشعب لجهة بلدة دبل.

فيما عثر الجيش اللبناني  في وقت سابق علي طائرة مسيرة (Drone) تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تحمل منشورات، وذلك اليوم أثناء مرور دورية مشتركة مابين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بمنطقة اللبونة.

وبحسب البيان الصادر عن الجيش اللبناني؛ فقد عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكها ونقلها.

وكان  الطيران الحربي الإسرائيلي  شن غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة بليدا في جنوب لبنان.


كما استهدف الطيران الحربي كذلك بالصواريخ بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

أفادت صحيفة " النهار" بأن فرنسا نقلت للمسؤولين اللبنانيين بأن رفض حزب الله الورقة الفرنسية و وقف إطلاق النار يعرض لبنان " لحرب إسرائيلية هائلة".

كانت صحيفة ليبانون نيوز ذكرت في وقت سابق ان فرنسا سلمت بيروت مقترحا يتألف من ثلاث مراحل إلى تحقيق هدنة لمدة 10 أيام تليها محادثات حول الحدود. 

وتضمن الاقتراح منع  الفصائل المسلحة اللبنانية وإسرائيل عن شن أي عمليات عسكرية ضد الطرف الآخر، بما في ذلك الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان. 

كما اشتمل أيضا علي  انسحاب عناصر حزب - الله 10 كلم من الحدود مع إسرائيل.


ونص الاقتراح كذلك نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان.

فيما أفادت مصادر أمنية للأنباء : الوضع في جنوب لبنان خطير وينذر بتوسع رقعة الحرب.


وقصفت مدفعية العدو اطراف بلدتي الضهيرة و طيرحرفا.

فيما أفادت صحيفة " النهار" بأن فرنسا نقلت للمسؤولين اللبنانيين بأن رفض حزب الله الورقة الفرنسية و وقف إطلاق النار يعرض لبنان " لحرب إسرائيلية هائلة".

وكانت صحيفة ليبانون نيوز ذكرت في وقت سابق ان فرنسا سلمت بيروت مقترحا يتألف من ثلاث مراحل إلى تحقيق هدنة لمدة 10 أيام تليها محادثات حول الحدود. 

وتضمن الاقتراح منع  الفصائل المسلحة اللبنانية وإسرائيل عن شن أي عمليات عسكرية ضد الطرف الآخر، بما في ذلك الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان. 

كما اشتمل أيضا علي  انسحاب عناصر حزب - الله 10 كلم من الحدود مع إسرائيل.


ونص الاقتراح كذلك نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان.

فيما أفادت مصادر أمنية للأنباء : الوضع في جنوب لبنان خطير وينذر بتوسع رقعة الحرب.

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