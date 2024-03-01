الجيش السوري يدكّ الإرهاب جنوب إدلب

أفادت وسائل إعلام سورية بأن طائرات مسيّرة للجيش السوري استهدفت رتلين لهيئة تحرير الشام الإرهابي قرب بلدة سرجة جنوب إدلب وتوقع عدداً من القتلى.

وكان الجيش السوري استهدف برمايات الهاون نقاط هيئة تحرير الشام الإرهابية في محيط بلدة العنكاوي بسهل الغاب.

وفي وقت سابق؛ استهدف الجيش السوري بالصواريخ الثقيلة مواقع الحزب الإسلامي التركستاني الإرهابي في قرى وبلدات جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.

وكانت بعض وحدات الهندسة في الجيش السوري قامت بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين بمنطقة الراشدين (تلة الشويحنة) في حلب من الساعة 9:00 حتى الساعة 18:00.

ومن جانبها ؛ نجحت القوى الأمنية السورية في ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة والقذائف في مناطق متفرقة من درعا وريفها.

