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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف عدد الأفراد والورديات في أعمال النظافة بالخصوص وشبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية بمدينتي الخصوص وإحياء شرق وغرب شبرا  الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن.


شملت الجولة المرور بمدينة الخصوص بمحور الخصوص الجديد،، والشارع الجديد، ومحور الفريق العصار.

كما شملت الجولة المرور بشارع 135، وشارع 15 مايو، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.


وخلال الجولة، تفقد المحافظ محور مدينة الخصوص، موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الاتربه من الجانبين ، والاهتمام بصيانة المعدات ، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.


كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.


وأكد الهجان  على أهمية الحفاظ على نظافة المدن، وأن ذلك مسؤولية الجميع، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لحل مشكلة القمامة بمدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما وجه برفع الباعه الجائلين من علي محور الخصوص  لعدم أحداث عرقله في السير.


واستكمل  المحافظ الجوله بتفقد محور الفريق العصار وشارع ١٣٥ بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعه سير أعمال النظافة مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.


وفي سياقٍ مُتصل تابع أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وجه "محافظ القليوبية  الإهتمام بالإشراف ومتابعة اعمال النظافة وتوجيه المنظومة بإستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء.


كما شدد  علي شن حملة ضد التكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع ادارة المرور لضبط أي توك توك يسير في الطرق الرئيسية أو علي الطريق الدائري إضافة أيضا إلى شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتسببها في عرقلة الحركة المرورية.

القليوبية الخصوص السيولة المرورية النظافة العامة حي شرق شبرا الخيمة شارع احمد عرابي

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