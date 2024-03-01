مصرع 70 أسيرًا إسرائيليًا في قصف غزة .. ومصدر: أحدهم مقرب من نتنياهو

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن من بين الأسرى القتلى حايم جيرشون بيري ويورام إتاك ميتزجر وأميرام إسرائيل، مضيفا "وسنعلن لاحقا عن الباقين".

وقال أبو عبيدة في تصريحات له : نؤكد أن عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة قصف العدو في قطاع غزة قد يتجاوز 70 أسيرا.

وأضاف أبو عبيدة: حرصنا طيلة الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى لكن قيادة العدو تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف.

وأردف : الثمن الذي سنأخذه مقابل 5 أسرى أحياء أو 10 هو نفس الثمن مقابل كل الأسرى لو لم يقتلهم قصف العدو.

وتابع: سبق أن أعلنا انقطاع اتصالنا بمجاهدين يحرسون أسرى من العدو ورجحنا قتل أسرى نتيجة القصف الصهيوني.

واكمل: بعد فحص وتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة تأكد استشهاد عدد من مجاهدينا ومقتل 7 من أسرى العدو بقصف صهيوني

ومن جانبه؛ بين مصدر قيادي القسام أن أحد الأسرى القتلى الذين أعلنا عنهم اليوم صديق مقرب لنتنياهو حسب اعترافاته أثناء الاحتجاز.