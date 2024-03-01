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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بكلمات مؤثرة.. كارول سماحة تنعى الموسيقار حلمي بكر

حلمى بكر
حلمى بكر

نعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، رحيل الموسيقار حلمى بكر الذى وافته المنية، مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وكتبت كارول عبر حسابها علي "x":"خسارة كبيرة للفن المصري والعربي رحيل الموسيقار الكبير ‎#حلمي_بكر معه اليوم فقدنا رائد كبير بالموسيقى العربية الشرقية من الصعب يتكرر
لروحه الرحمة وكل التعازي لأسرته الكريمة والشعب المصري وكل محبيه"

ورحل الموسيقار حلمي بكر، عن عالمنا منذ قليل، عن عمر يناهز 87 عامًا، في مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

يذكر أن الموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم.. ورد، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

 

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