نصر محروس ينعى حلمي بكر: وداعا الموسيقار الكبير

نعى المنتج نصر محروس، الموسيقار حلمي بكر، الذي وافته المنية، مساء اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 86 عاما.

وكتب نصر محروس عبر حسابه على تطبيق "x": “البقاء لله.. وداعا الموسيقار الكبير ‎حلمي بكر.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته”.

ورحل الموسيقار حلمي بكر، عن عالمنا مساء اليوم، عن عمر يناهز 87 عامًا، في مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر، قدم في حياته، أكثر من 1500 لحن موسيقي، تعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربي، أبرزهم “ورد، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، علي الحجار” وغيرهم.