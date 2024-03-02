توقعات بنمو الطلب على الغاز بنسبة 34% بحلول 2050

يتوقع منتدى الدول المصدرة للغاز نمو الطلب العالمي على هذا النوع من الوقود بنسبة 34% بحلول العام 2050.

وتستضيف العاصمة الجزائرية اجتماعات المنتدى، بمشاركة قادة عدد من الدول. وذلك في وقت يواجه فيه القطاع تراجع الطلب على النفط والغاز والمنافسة الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن أعضاء المنتدى لديهم أكثر من ثلثي إمدادات الغاز في العالم.

يضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائروبوليفيا ومصروغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزياموريتانياوموزامبيق وبيرو).

ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم, تشكل معا 70 %من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة, أكثر من 40% من الإنتاج المسوق, 47 % من الصادرات عبر الأنابيب، و ما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.