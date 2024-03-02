عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقعات بنمو الطلب على الغاز بنسبة 34% بحلول 2050

صدى البلد

يتوقع منتدى الدول المصدرة للغاز نمو الطلب العالمي على هذا النوع من الوقود بنسبة 34% بحلول العام 2050.

وتستضيف العاصمة الجزائرية اجتماعات المنتدى، بمشاركة قادة عدد من الدول. وذلك في وقت يواجه فيه القطاع تراجع الطلب على النفط والغاز والمنافسة الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن أعضاء المنتدى  لديهم أكثر من ثلثي إمدادات الغاز في العالم.

يضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائروبوليفيا ومصروغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزياموريتانياوموزامبيق وبيرو).

ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم, تشكل معا 70 %من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة, أكثر من 40% من الإنتاج المسوق, 47 % من الصادرات عبر الأنابيب، و ما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

منتدى الدول المصدرة للغاز العاصمة الجزائرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

قرار عاجل من المدير الفني للزمالك استعداداً للقاء الأهلي بنهائي كأس مصر

إصابة مستوطن إسرائيلي في حادث طعن بالضفة الغربية

تشبه البيجامة … نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها في السينما|شاهد

رسالة مفاجأة من حسين لبيب حول تجديد تعاقد زيزو

بالتواريخ .. تعرف على موعد أول يوم رمضان حول العالم

تويوتا كورولا "الجمل" 2003 للبيع بأفضل سعر للمستعمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف سينتهي العالم؟.. توقعات العلماء حول مصير الشمس

للبنات|اكتشفي أفضل روتين للحصول على بشرة خالية من حب الشباب

بسبب الأسعار.. دعوى قضائية ضد 6 شركات كبرى في هذه الدول

أول جلسة كيماوي| بلوجر شهيرة تثير الجدل بعد زفافها بيومين

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ