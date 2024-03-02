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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: جانتس يزور واشنطن بالمخالفة لرغبة نتنياهو

صدى البلد

يعتزم وزير الحرب الإسرائيلى بيني جانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية، السفر إلى واشنطن غدا الأحد في رحلة لم يتم تنسيقها مسبقًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما أفاد موقع واي نت العبري.

وأثارت الرحلة المقبلة توترات بين جانتس ونتنياهو، حيث نقلت وسائل الإعلام العبرية عن شركائه قولهم إن رئيس الوزراء “أوضح للوزير جانتس أن دولة إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط”.

وقالوا إن الرحلة تم تنظيمها دون موافقة نتنياهو وتتعارض مع اللوائح الحكومية التي تتطلب “من كل وزير الحصول على موافقة مسبقة على السفر مع رئيس الوزراء، بما في ذلك الموافقة على خطة السفر”.

ومن المتوقع أن يسافر جانتس إلى لندن قادما من واشنطن، حسبما ذكر موقع واي نت.

وتأتي زيارته في الوقت الذي تشعر فيه إدارة بايدن بالإحباط المتزايد تجاه نتنياهو وحكومته.

وقال بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع إن إسرائيل ستخسر الدعم الدولي إذا حافظت على “حكومتها المحافظة بشكل لا يصدق”.

وتقول الولايات المتحدة إنها عازمة على التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يوقف القتال مؤقتا في غزة ويطلق سراح الرهائن من غزة. 

نتنياهو جانتس إسرائيل الولايات المتحدة

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