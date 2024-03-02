مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في لبنان وتق.تل 3 أشخاص

أفادت وكالة صفا الفلسطينية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان، وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا جرحى.



ونشرت وكالة صفا الفلسطينية أول صورة للسيارة التي جرى استهدافها في النافورة.

وذكرت شبكة سكاي نيوز أن 3 صواريخ استهدفت السيارة على طريق الناقورة جنوبي ‎لبنان.



وأفادت بأن معلومات أولية تقول بمقتل 3 أشخاص في الاستهداف الإسرائيلي.

كما ونوهت المعلومات بسقوط لشخصية أمنية كانت الدافع وراء الاستهداف.

ولا يعلم حتى الآن من كان في المركبة التي قصفها طيران الاحتلال على طريق الناقورة جنوب لبنان.

ويزداد الاشتباك حدة بين الاحتلال وحزب الله على ضوء الوحشية الصهيونية المستمرة ضد الفلسطينيين.

